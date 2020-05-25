Дата рестарта чемпионата Англии может быть согласована до конца недели

Телеканал Sky Sports сообщает, что дата растарта чемпионата Англии может быть согласована уже на нынешней недели.
Сегодня власти Великобритании разрешили профессиональным спортсменам возобновить тренировки. В среду 27 мая клубы АПЛ при помощи голосования должны принять решение о том, когда команды смогут начать полноценные тренировочные занятия с разрешением на контакт игроков друг с другом, включая единоборства и подкаты.
На четверг 28 мая назначено совещание клубов, где будут обсуждать конкретные детали «Проекта рестарт».
Пока самой вероятной датой возобновления сезона АПЛ считается 19 июня, однако некоторые клубы хотят получить больше времени для тренировок, а потому хотят, чтобы первые матчи после паузы состоялись на неделю позже – 26-го числа.
Также остается открытым вопрос о местах проведении матча – играть как обычно дома и на выезде, либо проводить встречи на нейтральных полях, чтобы не допустить массового скопления болельщиков около арен в нарушение карантина.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта после 29 туров из 38.
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