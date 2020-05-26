ФИФА временно отстранила главу FHF из-за подозрений в изнасилованиях ФИФА временно отстранила главу Гаитянской футбольной федерации (FHF) Ива Жан-Барта в связи с продолжающимися расследованиями о сексуальном насилии над футболистками из национального тренировочного центра страны.

«В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА следственная палата независимого комитета по этике временно запретила г-ну Иву Жан-Барту, президенту Федерации футбола Гаити (FHF), участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом на национальном и международном уровнях, сроком на 90 дней. Эта санкция была введена в связи с продолжающимися расследованиями в отношении г-на Жан-Барта. Господин Жан-Барт был уведомлен о решении сегодня. Временная санкция вступает в силу немедленно», - говорится в сообщении ФИФА.

Ранее Ив Жан-Барт отверг обвинения выдвинутые в прошлом месяце британской The Guardian, утверждавшей, что он принуждал нескольких игроков из национального тренировочного центра в Круа-де-Буке заняться сексом.