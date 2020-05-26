Бывший исполнительный директор «Амкара» станет президентом «Торпедо»

- Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 - закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит, - цитирует Авдеева ТАСС.
Напомним, что в минувший понедельник стало известно об уходе с поста президента «Торпедо» по истечении срока трудового соглашения Елены Еленцевой.
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