Бывший исполнительный директор «Амкара» станет президентом «Торпедо» Владелец «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что новым президентом клуба станет бывший исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

- Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 - закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит, - цитирует Авдеева ТАСС.

Напомним, что в минувший понедельник стало известно об уходе с поста президента «Торпедо» по истечении срока трудового соглашения Елены Еленцевой.