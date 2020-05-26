«Спартак» показал, как команда тренируется под руководством Чепзановича (видео)

«Спартак» опубликовал в официальном твиттере видео тренировок команды под руководством тренера по физической подготовке Владимира Чепзановича.

Во вторник красно-белые провели два занятия: в 8:00 началась тренировка в зале, а в 10:45 игроки вышли на поле.

🖥 «Поехали! Движение! Быстрее!» Тренировка с Чепзановичем



Красно-белые продолжают набирать форму к сезону под руководством тренера по физподготовке.



📌 8:00 Тренировка в зале

📌 10:45 Занятие на поле



Уже не терпится увидеть команду в официальных матчах? 😉#КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/rXoDFdTsfr — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 26, 2020

Напомним, «Спартак» начал сбор в Тарасовке в субботу. При этом главный тренер Доменико Тедеско, его немецкие ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также защитник Самуэль Жиго, полузащитники Алекс Крал, Гус Тиль и форвард Джордан Ларссон пока не могут присоединиться к команде, поскольку находятся на обязательном карантине после возвращения из-за границы.

Возобновление сезона РПЛ намечено на 21 июня. В первом туре после рестарта «Спартак» сыграет в гостях с «Арсеналом».