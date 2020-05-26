Александр Филимонов: Когда уходил из «Спартака, понимал, что в клубе начинается проходной двор - Советский спорт
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26 мая 2020 19:59ФутболШарафудинов Виктор

Александр Филимонов: Когда уходил из «Спартака, понимал, что в клубе начинается проходной двор

Голкипер пять раз выиграл с красно-белыми чемпионат России.

Александр Филимонов поделился воспоминаниями о расставании с московским «Спартаком».

«Что произошло со «Спартаком» после 2001 года? Менялся вектор. Приходило руководство, которое хотело зарабатывать на имени, на популярности, привозить неизвестных футболистов, обкатывать и потом продавать.Когда я уходил, я начал понимать, что в «Спартаке» начинается какой-то проходной двор», — рассказал Филимонов в шоу «Поз и Кос» на одноименном YouTube-канале.

Филимонов после перехода из камышинского «Текстильщика» выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 годы, пять раз выиграв чемпионате России. За красно-белых Александр сыграл в чемпионате 147 матчей, пропустив 122 мяча.

В конце 2001 года вратарь перешел в киевское «Динамо».

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