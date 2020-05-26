Александр Филимонов: Когда уходил из «Спартака, понимал, что в клубе начинается проходной двор

Александр Филимонов поделился воспоминаниями о расставании с московским «Спартаком».
«Что произошло со «Спартаком» после 2001 года? Менялся вектор. Приходило руководство, которое хотело зарабатывать на имени, на популярности, привозить неизвестных футболистов, обкатывать и потом продавать.Когда я уходил, я начал понимать, что в «Спартаке» начинается какой-то проходной двор», — рассказал Филимонов в шоу «Поз и Кос» на одноименном YouTube-канале.
Филимонов после перехода из камышинского «Текстильщика» выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 годы, пять раз выиграв чемпионате России. За красно-белых Александр сыграл в чемпионате 147 матчей, пропустив 122 мяча.
В конце 2001 года вратарь перешел в киевское «Динамо».
Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2. 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий Игорь Акинфеев и Фонд «Страна Футбола» представляют проект Кипербол Вратарь ЦСКА и его Фонд «Страна Футбола» при поддержке Департамента спорта Москвы представляют новый формат любимой игры – Кипербол (KeeperВall). 26.05.2020 12:59 Футбол Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Ставка на слабых. Зачем КХЛ «Амур», «Витязь», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и Рига с Пекином? Составы ведущих клубов КХЛ не влезают в потолок зарплат. Финансовый удар по богатым, возможно, был ошибкой. 24.05.2020 12:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей