«Эспаньол» и «Леганес» предоставят болельщикам бесплатные абонементы на следующий сезон Оставшиеся 11 туров чемпионата Испании будут доигрывать при пустых трибунах.

Испанские клубы «Эспаньол» и «Леганес» сообщили о том, какие компенсации они предоставят владельцам абонементом в связи с невозможностью посещать оставшиеся матчи сезона.

Барселонский «Эспаньол» сообщил, что все владельцы сезонных абонементов бесплатно получат абонемент на следующий сезон, а также получат компенсацию в 20% от стоимости нынешних.

«Леганес» из одноименного мадридского пригорода проинформировал, что действие всех абонементов на домашние матчи команды в текущем сезоне автоматически продлевается на следующий.

После 27 туров «Леганес» и «Эспаньол» занимают предпоследнее и последнее места в примере, набрав 23 и 20 очков соответственно. В турнире выступают 20 команд.

Рестарт чемпионата Испании должен состояться в середине июня.