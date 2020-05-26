Решение о возобновлении чемпионата Италии будет принято в пятницу 29 мая Рестарт, скорее всего, состоится 13 июня.

Лига серия А выпустила официальное заявление по поводу возобновления сезона, сообщает Football Italia.

Руководство чемпионата намерено придерживаться решения, принятого на совещании клубов 13 мая. Это значит, что рестарт сезона состоится 13 июня.

Сначала проведут четыре перенесенных матча 25-го тура, которые не удалось сыграть в конце февраля. Речь идет об играх «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория», «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри».

Полноценное возобновление сезона состоится на неделю позже. 20 и 21 июня проведут 10 матчей 27-го тура.

Окончательное решение о рестарте чемпионата будет принято в пятницу 29 мая. Днем ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора проведет совещание с руководителям лиги и Федерации футбола Италии.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 10 марта.