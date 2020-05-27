Андрей Червиченко: Гулиев не первый игрок, который вернулся в «Спартак» и ушел в никуда Ранее игрок был переведен в дубль из-за неуважения к тренерскому штабу.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние события вокруг полузащитника красно-белых Аяза Гулиева.

«Гулиеву не нужно было возвращаться в «Спартак». Он не первый игрок, который, перейдя в другой клуб, начинает прогрессировать, а потом возвращается и уходит в никуда. Нужно не гоняться за именем и брендом, а играть там, где тебе комфортно и удобно.

«Спартак» многих видит не как футболистов, а как активы, которые не хочется терять. Конечно, у Гулиева есть проблемы с дисциплиной. Безнаказанность влечет дальнейшую безответственность. Исходя из того, что пишут в СМИ, в этот раз Аяз не поладил с тренером. Человек просто не понимает, где и как себя вести. Для этого есть такие клубы, как «Ростов» или «Ахмат», где популярно могут объяснить, что правильно, а что нет. Там бы Гулиев себе точно не позволил такого поведения», – цитируют Червиченко «Известия».

23-летний хавбек – воспитанник «Спартака». Он вернулся в команду зимой 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.