Семье Погребняка стало хуже из-за коронавируса Супруга футболиста Мария поделилась новостями.

Состояние здоровья близких нападающего Павла Погребняка стало хуже на фоне заражения COVID-19.

Об этом рассказала супруга футболиста Мария в интервью телеканалу «360»:

«На шестые сутки моей маме и детям стало лучше, а моей свекрови стало хуже. Ее забрали в больницу. Если говорить про седьмые сутки, мы сейчас сами написали врачу, не можем понять, в чем дело. У всех появилась жуткая тошнота, у детей – рвота.

Врачи вчера приезжали, сказали, что у нас хорошая динамика. Мы все очень обрадовались. Но потом случилось так, что Пашиной маме стало совсем плохо. И сегодня утром наше состояние ухудшилось».

Погребняк в данный момент находится в больнице. Сначала заболевание протекало в легкой форме, а потом Павлу диагностировали двустороннюю пневмонию.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В нынешнем сезоне 36-летний форвард «Урала» отметился 2 голами в 12 матчах РПЛ.