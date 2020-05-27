Семье Погребняка стало хуже из-за коронавируса

Состояние здоровья близких нападающего Павла Погребняка стало хуже на фоне заражения COVID-19.
Об этом рассказала супруга футболиста Мария в интервью телеканалу «360»:
«На шестые сутки моей маме и детям стало лучше, а моей свекрови стало хуже. Ее забрали в больницу. Если говорить про седьмые сутки, мы сейчас сами написали врачу, не можем понять, в чем дело. У всех появилась жуткая тошнота, у детей – рвота.
Врачи вчера приезжали, сказали, что у нас хорошая динамика. Мы все очень обрадовались. Но потом случилось так, что Пашиной маме стало совсем плохо. И сегодня утром наше состояние ухудшилось».
Погребняк в данный момент находится в больнице. Сначала заболевание протекало в легкой форме, а потом Павлу диагностировали двустороннюю пневмонию.
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