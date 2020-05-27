Депутат от КПРФ обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление чемпионата России Тамара Плетнева подтвердила факт обращения.

Депутат Государственной думы от КПРФ Тамара Плетнева заявила о том, что она действительно направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отложить возобновление чемпионата России по футболу до стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Я подтверждаю, что это я писала, – рассказала Плетнева в интервью «РИА Новости». – Я выступаю за то, чтобы выздоровели люди, а потом бегали, прыгали, плясали, ходили в театры, на матчи. Вот за что я выступаю. А пока еще у нас люди не выздоровели».

Рестарт чемпионата РПЛ намечен на 21 июня. За минувшие сутки в России было выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране обнаружили 370 680 заболевших. От последствий инфекции скончались 3 968 человек.