Французский сенат отклонил предложение «Лиона» возобновить чемпионат лиги 1

Газета L’Equipe сообщил о том, что Сенат Франции отклонил предложение президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола позволить доиграть сезон-2019/20 в лиге 1.
Голосование по этому вопросу состоялось вчера вечером 26 мая, и большинство парламентариев проголосовали против.
Вдобавок предложение Ола не понравилось также министру спорта Французской Республики Роксане Марасиняню и Национальной ассоциации лиг профессионального спорта.
Напомним, что по рекомендации французского правительства Профессиональная футбольная лига приняла решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Итоговую таблицу лиги 1 утвердили по среднему количеству очков, набранных в неполных 28 турах. «Лион» занял седьмое место и впервые с 1996 года не попал в еврокубки.
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