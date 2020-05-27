Матчи чемпионата Испании будут приостанавливать в память о жертвах коронавируса Рестарт в примере запланирован на 11 июня.

Мадридская газета Marca сообщает, что после возобновления чемпионата Испании все матчи будут приостанавливать на 20-й минуте в память о жертвах пандемии COVID-19.

С 27 мая на всей территории страны объявлен 10-дневный траур. С начала пандемии в Испании было зарегистрировано 27 117 смертей от последствий коронавируса. Среди жертв инфекции оказался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

Испанский чемпионат был приостановлен 12 марта после 27 туров из 38. Возобновить турнир собираются 11 июня.