Матчи чемпионата Испании будут приостанавливать в память о жертвах коронавируса

Мадридская газета Marca сообщает, что после возобновления чемпионата Испании все матчи будут приостанавливать на 20-й минуте в память о жертвах пандемии COVID-19.
С 27 мая на всей территории страны объявлен 10-дневный траур. С начала пандемии в Испании было зарегистрировано 27 117 смертей от последствий коронавируса. Среди жертв инфекции оказался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.
Испанский чемпионат был приостановлен 12 марта после 27 туров из 38. Возобновить турнир собираются 11 июня.
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки «Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен! 27.05.2020 17:05 Хоккей Сергеев Иван Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Россия опять пойдет своим путем? Что стоит за высказываниями Гинера и Федуна о футболе со зрителями 27 мая резко обострилась дискуссия по поводу рестарта российского футбольного сезона. Мнения высказываются диаметрально противоположные. 27.05.2020 19:15 Футбол Кузнецов Дмитрий С такими агентами-профессионалами, как у Мозякина, нашему хоккею и врагов не надо Виталий Славин разоблачает агента Сергея Паремузова. 26.05.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей НХЛ делает хоккей летним видом спорта – и абсолютно правильно Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин поддержал решение лиги доиграть текущий сезон этим летом. 27.05.2020 09:31 Хоккей Славин Виталий Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван