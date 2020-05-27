В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 мая 2020 21:45ФутболШарафудинов Виктор

В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Фамилии игроков и клубную принадлежность лига не раскрывает.

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус.

25 и 26 мая анализы сдали 1 008 человек. Было зафиксировано 4 позитивных пробы в трех клубах. Лига не разглашает ни имен заразившихся, ни их статус, ни даже названия команд. Известно лишь, что четверо заразившихся отправлены в карантин на 7 дней, после чего еще раз пройдут тестирование.

Ранее с 19 по 22 мая проверку на коронавирус прошли 996 человек, и было зафиксировано два случая заражения в двух команд. 17 и 18 мая проверили 748 игроков и сотрудников тренерских штабов, обнаружив 6 положительных тестов в трех клубах. Таким образом, общее число зараженных равно 12.

На четвертом этапе количество тестов, доступных для каждого клуба будет увеличено с 50 до 60.

Рестарт чемпионата надеются организовать во второй половине июня, но пока не утверждена даже ориентировочная дата.

Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир
Еще по теме:
Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» НХЛ запретила клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды
Шедевр Киммиха и травма Холанда. «Бавария» в Дортмунде расчистила себе дорогу к чемпионству (видео) Благодаря победе над «Боруссией» мюнхенцы увеличили отрыв от второго места до семи очков за шесть туров до конца. 26.05.2020 21:45 Футбол Зибрак Артем
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
«Ред Булл» окрыляет! Что за футбольная империя готова прирасти «Уфой» Клуб из столицы Башкортостана может получить могущественного покровителя в лице компании «Ред Булл». Рассказываем об инвесторе, который, похоже, намерен вложиться еще и в наш многострадальный футбол. 27.05.2020 10:41 Футбол Зибрак Артем
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
23:09 Футбол Бывший тренер «Баварии» Ковач может возглавить дортмундскую «Боруссию» вместо Фавра
22:57 Биатлон Владимир Драчев – о назначении тренеров сборной: Это не я победил, а здравый смысл
22:32 Футбол Рами заявил, что покинет «Сочи», поскольку ему не платят зарплату
22:19 Футбол Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен: РПЛ будет очень трудно возобновить сезон 21 июня
21:57 Баскетбол Сезон НБА могут возобновить в августе
21:45 Футбол В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
21:27 Футбол «РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»
20:58 ММА Петр Ян: Высока вероятность, что в июле будет бой. Рад, что смогу драться за пояс
20:43 Футбол Сергей Собянин: С 1 июня мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок
20:20 Биатлон СБР назначил отчетно-выборную конференцию на 11 июля и утвердил старших тренеров сборных
20:07 Футбол Ломовицкий и Лесовой останутся в «Арсенале» до конца сезона
20:06 Шахматы Дубов выиграл матч у Карякина со счетом 3:0
19:55 Футбол Сергей Прядкин: РПЛ может рассмотреть вариант проведения матчей со зрителями
19:42 Биатлон Владимир Драчев: С удовольствием совмещал бы должности президента СБР и главного тренера сборной
19:27 Футбол Артем Дзюба: «Зенит» досрочный чемпион – это нечестно
19:16 Футбол «Спартак» готов раздавать болельщикам маски и перчатки со своей символикой у входа на стадион
19:07 Футбол Правительство Греции разрешило возобновить чемпионат 6 июня
18:48 Хроника «Лига помощи ветеранам спорта» стартует в Брянской области
18:48 Футбол Матчи чемпионата Испании будут приостанавливать в память о жертвах коронавируса
18:37 Футбол Источник: Чемпионат России может продолжиться со зрителями на трибунах
У каждого пятого врача есть доказательства, что власти манипулируют с цифрами о COVID
Роспотребнадзор ищет источник очага COVID-19 в Урюпинске
Без шансов: циклоны устроят западню Приморью, есть две версии развития события
Вакцинация - это не личный вопрос: когда в школы перестанут пускать без прививок
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика