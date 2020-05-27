В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом Фамилии игроков и клубную принадлежность лига не раскрывает.

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус.

25 и 26 мая анализы сдали 1 008 человек. Было зафиксировано 4 позитивных пробы в трех клубах. Лига не разглашает ни имен заразившихся, ни их статус, ни даже названия команд. Известно лишь, что четверо заразившихся отправлены в карантин на 7 дней, после чего еще раз пройдут тестирование.

Ранее с 19 по 22 мая проверку на коронавирус прошли 996 человек, и было зафиксировано два случая заражения в двух команд. 17 и 18 мая проверили 748 игроков и сотрудников тренерских штабов, обнаружив 6 положительных тестов в трех клубах. Таким образом, общее число зараженных равно 12.

На четвертом этапе количество тестов, доступных для каждого клуба будет увеличено с 50 до 60.

Рестарт чемпионата надеются организовать во второй половине июня, но пока не утверждена даже ориентировочная дата.