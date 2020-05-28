Аджоев – о возвращении болельщиков на трибуны: Для Тулы это актуальный вопрос Ранее РФС сообщил, что матчи будут проходить без зрителей в целях безопасности.

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал идею с возвращением болельщиков на трибуны после возобновления РПЛ.

«Тут даже не о чем говорить. Как только появится возможность, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Потому что футбол со зрителями и без них – это две разные игры. Думаю, с этим никто не будет спорить.

Футбол и существует для болельщиков. Они создают непередаваемую атмосферу, делятся с игроками своими эмоциями, мотивируют футболистов. А для Тулы это особенно актуальный вопрос, так как у нас каждая домашняя игра превращается в праздник. И нам поддержка трибун крайне необходима.

Поэтому мы, конечно, поддерживаем скорейшее возвращение болельщиков. Разумеется, с соблюдением всех медицинских требований и норм, потому что здоровье людей — это самое главное», – цитирует функционера ТАСС.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков.