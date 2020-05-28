В «Сочи» не нашли коронавируса Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Официальный сайт ФК «Сочи» сообщил о том, что все футболисты и сотрудники клуба прошли тесты на СOVID-19.

Все футболисты (в том числе легионеры) и сотрудники клуба сдали тесты ПЦР на наличие коронавирусной инфекции в организме. Тесты показали отрицательные результаты, все – здоровы», – сказано в сообщении.

Также была проведена полная дезинфекция помещений на тренировочной базе клуба.

После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место, набрав 24 очков.