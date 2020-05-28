Чемпионат Англии возобновится 17 июня - Советский спорт
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28 мая 2020 17:28ФутболШарафудинов Виктор

Чемпионат Англии возобновится 17 июня

Сезон в АПЛ был приостановлен 13 марта после 29 неполных туров.

Государственный британский телеканал BBC сообщает, что клубы английской премьер-лиги согласовали дату возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», которые не удалось провести в конце февраля.

19, 20 и 21 июня будут сыграны матчи 30 тура.

В данный момент совещание клубов АПЛ продолжается.

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