Николай Писарев: Стадионы безопаснее кинотеатров. Можно рассадить людей с соблюдением дистанции

Николай Писарев прокомментировал перспективу возобновления сезона со зрителями на трибунах.
«Для этого нужно создать необходимые условия для безопасности здоровья всех участников, – рассказал Писарев в интервью RT. – Если уже кинотеатры с замкнутыми помещениями открывают для зрителей, то стадионы с постоянной циркуляцией воздуха кажутся безопаснее. Стадион не обязательно заполнять полностью, можно рассадить людей так, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию. Отдельный вопрос по фанатской трибуне, как организовать работу там. В Санкт-Петербурге на всех матчах обязательно открывать крышу».
Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. Роспторебнадзор разрешил заполнять трибуны на 10%.
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