Николай Писарев: Стадионы безопаснее кинотеатров. Можно рассадить людей с соблюдением дистанции - Советский спорт
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28 мая 2020 18:49ФутболШарафудинов Виктор

Николай Писарев: Стадионы безопаснее кинотеатров. Можно рассадить людей с соблюдением дистанции

Бывший тренер молодежной сборной России поддержал идею возобновить чемпионат со зрителями на трибунах.

Николай Писарев прокомментировал перспективу возобновления сезона со зрителями на трибунах.

«Для этого нужно создать необходимые условия для безопасности здоровья всех участников, – рассказал Писарев в интервью RT. – Если уже кинотеатры с замкнутыми помещениями открывают для зрителей, то стадионы с постоянной циркуляцией воздуха кажутся безопаснее. Стадион не обязательно заполнять полностью, можно рассадить людей так, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию. Отдельный вопрос по фанатской трибуне, как организовать работу там. В Санкт-Петербурге на всех матчах обязательно открывать крышу».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. Роспторебнадзор разрешил заполнять трибуны на 10%.

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