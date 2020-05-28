Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления чемпионата с РФС и РПЛ Стадионы будут заполняться максимум на 10%.

Российский футбольный союз и российская премьер-лига согласовали регламент возобновления тренировочного процесса и проведения официальных матчей с Роспотребназдором.

Портал Стопкоронавирус.рф сообщает, что основные положения регламента предусматривают: регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, а также проведение ежедневного медицинского осмотра.

Также Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест. Это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности.

Рестарт сезона РПЛ намечен на 21 июня. В чемпионате России осталось провести 8 туров.