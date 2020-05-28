АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня

Английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня.
В этот день состоятся два матча 28-го «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», которые не удалось провести в конце февраля. Эти встречи пришлось переносить, поскольку «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» 1 марта встречались в финале Кубка английской лиги (манчестерская команда победила со счетом 2:1).
19, 20 и 21 июня должны состояться матчи 30-го тура, но при этом АПЛ делает оговорку, что пока весе даты являются ориентировочными.
После рестарта все игры будут проходить при пустых трибунах.
Футбол эпохи коронавирусного апокалипсиса. Почему только в России он вызывает раздражение Футбол – отражение повседневной реальности, а пандемия – лишь активатор безумия. Так считает наш автор в очередной полемической заметке. 28.05.2020 15:00 Футбол Лукачи Анастасия Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий «Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 08:47 Хоккей Домрачев Владислав «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег