АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня - Советский спорт
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28 мая 2020 20:27ФутболШарафудинов Виктор

АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня

Дата названа ориентировочной.

Английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня.

В этот день состоятся два матча 28-го «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», которые не удалось провести в конце февраля. Эти встречи пришлось переносить, поскольку «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» 1 марта встречались в финале Кубка английской лиги (манчестерская команда победила со счетом 2:1).

19, 20 и 21 июня должны состояться матчи 30-го тура, но при этом АПЛ делает оговорку, что пока весе даты являются ориентировочными.

После рестарта все игры будут проходить при пустых трибунах.

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