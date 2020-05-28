Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня Сначала проведут ответные полуфиналы Кубка.

Министр спорта Итальянской Республики Винченцо Спадафора официально подтвердил, что футбольный сезон на территории страны возобновится 13 июня.

Football Italia сообщает, что в этот день состоятся ответные матчи Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер».

Рестарт чемпионата серии А намечен на 20 июня.

«Италия поднимается на ноги, – заявил Спадафора. – Я могу подтвердить, что чемпионат возобновится 20 июня. Матчи Кубка Италии ориентировочно состоятся 13-го числа. Медицинский протокол утвержден».

Первые матчи 1/2 финала Кубка Италии состоялись 12 и 13 февраля. «Интер» дома проиграл «Наполи» 0:1, а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1.

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 неполных туров. Еще в конце февраля из-за пандемии не удалось провести четыре встречи 25-го тура.