Владислав Ващук: Мой дед воевал, но был бы против, чтобы я ходил по улице с его фото - Советский спорт
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29 мая 2020 09:00ФутболЗибрак Артем

Владислав Ващук: Мой дед воевал, но был бы против, чтобы я ходил по улице с его фото

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины рассказал о своем отношении к празднованию Дня Победы.

«Когда 9 мая поздравлял ветеранов, не боялся негатива, - рассказал Ващук «Советскому спорту». - В Украине можно спокойно высказать свое мнение, не важно, считаешь ли ты 9 мая праздником или нет. У нас спокойно относятся к разным взглядам на Вторую мировую войну. Кто-то отмечает 8 мая, кто-то – 9-го, но память о героях тех дней в Украине хранят так же бережно, как и в России... Мое отношение к акции «Бессмертный полк»? Если честно, уверен, мой дед был бы против того, чтобы я ходил по улицам с его портретом. Он был очень скромным и, несмотря на три медали и орден, про войну не рассказывал ни-че-го, ни слова, как бы мы его ни просили. Он даже в День Победы, который, кстати, в СССР начали отмечать только в 70-х, не признавал ни этих пафосных речей, ни пионерских поздравлений. Войну считал трагедией для народа. У меня оба деда воевали, ужасы войны не в фильмах видели».

Также Ващук рассказал о проблемах с киевскими ультрас после выступлений за «Спартак» и оценил тренерские методики Юрия Семина.

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