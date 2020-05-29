Источник: УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов на стадионах Германии - Советский спорт
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29 мая 2020 12:10ФутболГичунцев Артур

Источник: УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов на стадионах Германии

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

По информации Goal Italia, текущий сезон Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырех».

Согласно источнику, матчи планируют провести в Германии, где уже возобновили национальное первенство.

Отмечается, что встречи 1/8 финала могут состояться 7 и 8 августа, четвертьфинальные – 13 и 14 августа, а решающий поединок будет сыгран 31-го числа.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам.

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