Источник: УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов на стадионах Германии

По информации Goal Italia, текущий сезон Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырех».

Согласно источнику, матчи планируют провести в Германии, где уже возобновили национальное первенство.

Отмечается, что встречи 1/8 финала могут состояться 7 и 8 августа, четвертьфинальные – 13 и 14 августа, а решающий поединок будет сыгран 31-го числа.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам.