Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Португалию - Советский спорт
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29 мая 2020 17:05Футбол

Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Португалию

Финал европейского клубного турнира не будет проводиться в Стамбуле в условиях продолжающегося кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По информации New York Times, в настоящее время руководство УЕФА рассматривает ряд альтернативных площадок, поскольку в организации планируют завершить соревнование. Американская газета со ссылкой на испанские СМИ сообщает, что организация планирует провести финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов в Лиссабоне. Окончательное решение о месте и сроках проведения финала Лиги чемпионов, а также финала Лиги Европы, который должен был состояться в Польше, будет принято на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

- Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения календарных решений и вариантов форматов, которые позволили бы завершить текущий сезон. Рассматривается множество вариантов, и на данном этапе не было принято никаких решений, - цитирует New York Times представителя УЕФА.

Также отмечается, что телевизионный контракт УЕФА на Лигу чемпионов является одним из самых дорогих в мире спорта, и если турнир не удастся завершить, организации грозят потери на сотни миллионов долларов.

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