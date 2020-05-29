Источник: Спонсор полностью возьмет на себя финансирование «Химок» Высока вероятность того, что «Химки» продолжат на следующий сезон выступать в первенстве ФНЛ.

- Окончательного решения пока нет, но вероятность того, что клуб останется в ФНЛ, - 80%. Думаю, спонсор полностью возьмет на себя финансирование клуба. От города будут предоставляться стадион и тренировочная площадка. Это будет частный клуб, - цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что «Химки», скорее всего, будут выступать на следующий сезон в первенстве ФНЛ.

Отметим, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.