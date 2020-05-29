Источник: Спонсор полностью возьмет на себя финансирование «Химок» - Советский спорт
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29 мая 2020 21:05Футбол

Источник: Спонсор полностью возьмет на себя финансирование «Химок»

Высока вероятность того, что «Химки» продолжат на следующий сезон выступать в первенстве ФНЛ.

- Окончательного решения пока нет, но вероятность того, что клуб останется в ФНЛ, - 80%. Думаю, спонсор полностью возьмет на себя финансирование клуба. От города будут предоставляться стадион и тренировочная площадка. Это будет частный клуб, - цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что «Химки», скорее всего, будут выступать на следующий сезон в первенстве ФНЛ.

Отметим, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
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