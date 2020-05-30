Хавбек «Барселоны» Рафинья может перейти в «Арсенал» Лондонский клуб собирается укрепить центральную линию.

Полузащитник «Барселоны» Рафинья, выступающий на правах аренды за «Сельту», привлек внимание «Арсенала».

Как сообщает Mundo Deportivo, игрок может перебраться в английский клуб по окончании текущего сезона.

27-летний Рафинья – воспитанник «Барселоны». Он начал играть за первый состав в 2013 году. В его активе 90 матчей, 12 голов и восемь голевых передач.

В текущем сезоне полузащитник отыграл за «Сельту» 23 матча, забил два гола и дважды ассистировал партнерам.