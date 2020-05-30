В «Карпатах» зафиксировано массовое заражение коронавирусом, матч с «Мариуполем» перенесен В данный момент команда занимает последнее место в таблице.

Официальный сайт футбольного клуба «Карпаты» сообщает, что в некоторые игроки, а также персонал команды сдали положительный тест на коронавирус.

При этом уточняется, что заболевшие отправлены на самоизоляцию, а в понедельник, 1 июня они пройдут дополнительное обследование.

Отмечается, что матч 24-го тура УПЛ против «Мариуполя» перенесли на другую дату.

В текущем сезоне «Карпаты» занимают последнее, 12-е место в таблице чемпионата страны, набрав 14 очков.