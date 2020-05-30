Александр Панов: Идея о возвращении Глушакова в «Спартак» утопична Бывший форвард сборной России по футболу Александр Панов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Дениса Глушакова.

- Учитывая тот фактор, что болельщики плохо относятся к Глушакову, идея о возвращении в «Спартак» утопична. Есть сейчас квалифицированные футболисты в «Спартаке», которые играют на позиции Глушакова. Это молодые перспективные футболисты, так что практически невозможно возвращение Глушакова, - цитирует Панова «РИА Новости».

Напомним, в субботу телеграм-канал Mash сообщил о том, что «Спартак» обсуждает детали контракта с 33-летним Глушаковым, который покинул клуб прошлым летом. Позже Леонид Федун назвал эту информацию бредом.

Накануне в СМИ появилась информация, что грозненский клуб отказался от автоматического продления контракта с 33-летним хавбеком.