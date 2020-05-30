Максим Калиниченко: Лучшие годы Глушакова в «Спартаке» остались позади Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал возможное возвращение в московский клуб полузащитника Дениса Глушакова.

- С уважением отношусь к Денису, но его лучшие годы в «Спартаке» остались позади. Никто не знает, в какой форме он будет после перерыва. Пока все это - разговоры из области фантастики, - цитирует Калиниченко «РИА Новости».

Напомним, в субботу телеграм-канал Mash сообщил о том, что «Спартак» обсуждает детали контракта с 33-летним Глушаковым, который покинул клуб прошлым летом. Позже Леонид Федун назвал эту информацию бредом.

Накануне в СМИ появилась информация, что грозненский клуб отказался от автоматического продления контракта с 33-летним хавбеком.