«Локомотив» попрощался с Семиным Контракт 73-летнего тренера с московским клубом заканчивается сегодня 31 мая.

ФК «Локомотив» в своем официальном твиттере попрощался с Юрием Семиным. 1 июня вступит в силу контракт 40-летнего сербского тренера Марко Николича.

«Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым! Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему «спасибо, Палыч», – сказано в сообщении.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986 по 1990 годы, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по настоящее время. Под руководством Юрия Павловича железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевали национальный Кубок и трижды стали обладателями Суперкубка России.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.