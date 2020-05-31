У Мареза украли наличные и ценные вещи. Ущерб оценивают в 500 тысяч фунтов Преступники проникли в дом футболиста в его отсутствие.

Газета The Sun сообщает, что неизвестные проникли в дом футболиста «Манчестер Сити» Рияда Мареза и совершили кражу.

Пока алжирского полузащитника не было дома, у него украли 50 тысяч фунтов наличными, редкие футболки, а также элитные часы. Общая сумма ущерба оценивается в 500 тысяч фунтов стерлингов. Дом Мареза находится в центре Манчестера.

Напомним, что 13 мая был ограблен полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли. Преступники проникли в дом Алли в пригороде Лондона Барнете, ударили футболиста по лицу, и угрожая ножом, забрали ювелирные украшения и часы.