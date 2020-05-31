«Уфа» в третий раз прошла тестирование на коронавирус (видео)

ФК «Уфа» сообщил о том, что в команде в третий раз провели тестирование на COVID-19. Видео со взятием мазков клуб опубликовал в своем твиттере.
По итогам двух первых проверок в «Уфе» не было выявлено случаев заражения.
После 22 туров команда Вадима Евсеева занимает девятое место, набрав 27 очков.
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Футбольное лицемерие. Долой социальную дистанцию на футболе! Главный редактор «Советского спорта» обращает внимание на фальшь, которая пронизывает футбол эпохи коронавируса. 30.05.2020 22:30 Футбол Яременко Николай Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Максименко – о возвращении Глушакова в «Спартак», Дзюбе в «Зените» и Эмили Ратаковски 22-летний основной вратарь красно-белых Александр Максименко ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма «Ред Булла». 30.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия «Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия