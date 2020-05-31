«Уфа» в третий раз прошла тестирование на коронавирус (видео) Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

ФК «Уфа» сообщил о том, что в команде в третий раз провели тестирование на COVID-19. Видео со взятием мазков клуб опубликовал в своем твиттере.

Уже в третий раз проходим тестирование на COVID-19 pic.twitter.com/gPs3CY4Pwv — ФК УФА (@UfaFc) May 31, 2020

По итогам двух первых проверок в «Уфе» не было выявлено случаев заражения.

После 22 туров команда Вадима Евсеева занимает девятое место, набрав 27 очков.