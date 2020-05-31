Власти Краснодарского края не разрешают «Краснодару» и «Сочи» проводить матчи со зрителями Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Хотя Роспотребназдор согласовал с РФС и РПЛ возможность проведения оставшихся игр сезона-2019/20 с заполнением трибун на 10%, власти Краснодарского края не дают разрешение на проведение игр чемпионата России в присутствии зрителей.

Об этом сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев. Возвращение болельщиков на стадионы будет возможно лишь на третьем этапе снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, «Краснодару» и «Сочи» придется провести все оставшиеся домашние матчи сезона при пустых трибунах.

«Мы разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно-обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать количество больных», – приводит слова Мясищева сайт Министерства физической физической культуры и спорта Краснодарского края.

После 22 туров «Краснодар» занимает третье место, набрав одинаковое количество очков с «Локомотивом» (по 41) и уступая железнодорожникам лишь по дополнительным показателям.

«Сочи» находятся на 12-й строчке турнирной таблицы, имея 24 очка.