Власти Краснодарского края не разрешают «Краснодару» и «Сочи» проводить матчи со зрителями

Хотя Роспотребназдор согласовал с РФС и РПЛ возможность проведения оставшихся игр сезона-2019/20 с заполнением трибун на 10%, власти Краснодарского края не дают разрешение на проведение игр чемпионата России в присутствии зрителей.
Об этом сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев. Возвращение болельщиков на стадионы будет возможно лишь на третьем этапе снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, «Краснодару» и «Сочи» придется провести все оставшиеся домашние матчи сезона при пустых трибунах.
«Мы разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно-обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать количество больных», – приводит слова Мясищева сайт Министерства физической физической культуры и спорта Краснодарского края.
После 22 туров «Краснодар» занимает третье место, набрав одинаковое количество очков с «Локомотивом» (по 41) и уступая железнодорожникам лишь по дополнительным показателям.
«Сочи» находятся на 12-й строчке турнирной таблицы, имея 24 очка.
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