Лионель Месси: И футбол, и жизнь уже не будут прежними Капитан «Барселона» поделился мнением о последствиях пандемии.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью изданию El Pais рассказал о том, как повлияет на жизнь общества и футбол пандемия коронавируса.

«У многих из нас нет никакого понимания о том, каким будет мир после всего этого, – отметил Месси. – Людям пришлось очень трудно и не только из-за изоляции и всей этой ситуации, которая застала нас врасплох. Особенно тяжело было тем, кто потерял родственников и друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым.

Футбол уже никогда не будет прежним, да и не только он. Думаю, что и вся наша жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли».

Рестарт чемпионата Испании намечен на 11 июня. После 27 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на два очка, а Месси возглавляет список лучших бомбардиров примеры, забив 19 голов в 22 матчах.