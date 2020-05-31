Дмитрий Баринов – Семину: Надеюсь, что мы еще с вами встретимся Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил Юрия Семина за совместную работу.

- Юрий Палыч, спасибо вам за все. Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся, - сказал Баринов.

Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным и утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды.

Напомним, что под руководством Семина железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевывали национальный Кубок и трижды становились обладателями Суперкубка страны.

Добавим, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.