Сезон в серии А возобновится 19 июня матчем «Торино» - «Парма» - Советский спорт
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31 мая 2020 22:29Футбол

Сезон в серии А возобновится 19 июня матчем «Торино» - «Парма»

Возобновление сезона в чемпионате Италии состоится 19 июня.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, первой игрой возобновленной серии А станет игра 25-го тура «Торино» - «Парма». Встречи «Аталанта» - «Сассуоло» и «Интер» -«Сампдория» пройдут 20 июня.

Отмечается, что 27-й тур возьмет старт 22 июня матчем между «Болоньей» и «Ювентусом». Встречи «Интер» - «Сассуоло» и «Аталанта» - «Лацио» пройдут 24 числа.

Напомним, что полуфинальные встречи Кубка Италии запланированы на 13 июня, а финал турнира состоится 17 числа на стадионе «Олимпико» в Риме.

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