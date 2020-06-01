СМИ: «Локомотив» и «Спартак» претендуют на бывшего полузащитника «Атлетико» В его услугах также заинтересован греческий ПАОК.

Хавбек турецкого «Кайсериспора» Бернарду Менса может перебраться в чемпионат России, сообщает Ghana Web.

Согласно источнику, 22-летний игрок интересен московскому «Локомотиву» и «Спартаку». Отмечается, что на футболиста также претендует ПАОК, предлагающий за его трансфер шесть млн евро.

Напомним, с 2015 по 2019 год Менса находился в системе мадридского «Атлетико». Прошлым летом турецкий клуб выкупил его трансфер за три млн евро.

В текущем сезоне полузащитник отыграл 21 матч, забил три гола и отдал восемь голевых передач.