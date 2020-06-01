Официально: Маслов назначен президентом «Торпедо» Московский клуб занял четвертое место в первенстве ФНЛ сезона-2019/20.

Официальный сайт ФК «Торпедо» сообщил о назначении 36-летнего Дениса Маслова на пост президента клуба.

Ранее Маслов работал в должности генерального директора в ФК «Крылья Советов» (в 2012 и 2013 годах), был исполнительным директором ФК «Нижний Новгород» (2011) и ФК «Амкар» (с 2015-го по 2017-й). С июля прошлого года являлся руководителем спортивного блока и заместителем генерального директора концерна «РОССИУМ».

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса после 27 туров из 38. «Торпедо» под руководством главного тренера Сергея Игнашевича заняло четвертое место.