«Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 июня 2020 21:08ФутболШарафудинов Виктор

«Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Официальный сайт «Спартака» сообщил о результатах повторного тестирования на COVID-19, которое два дня назад прошли футболисты, тренерский штаб, члены персонала, участвующие в подготовке команды к возобновлению сезона, а также работники базы в Тарасовке.

Все тесты дали отрицательный результат. Игроки, тренерский штаб и персонал здоровы.

Главный тренер Доменико Тедеско, его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также четверо легионеров, вернувшихся из-за границы, Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Джордан Ларссон продолжают находится в самоизоляции и находятся в отдельном корпусе. Все они должны присоединиться к остальной команде через несколько дней.

Зелимхан Бакаев, у которого во время первого тестирования была выявлена коронавирусная инфекция, по-прежнему находится дома на карантине.

Стоит отметить, что в Тарасовку вернулся врач «Спартака» Михаил Бутовский. Руководитель медицинского штаба красно-белых пропустил начало сбора команды, поскольку ранее помогал коронавирусным больным в одной из московских клиник и должен был пройти обязательный период самоизоляции.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В 23-м туре красно-белые сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
«Дверь в НХЛ для себя не закрыл». Интервью с Максимом Маминым Форвард ЦСКА рассказал «Советскому спорта» о причинах возвращения в КХЛ, жизни во Флориде и целях на новый сезон. 01.06.2020 21:06 Хоккей Дехтярев Владимир
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
У немцев снова в почете расизм? Какой справедливости требуют футболисты для Джорджа Флойда Продолжающийся 29-й тур чемпионата Германии по футболу превратился в массовую акцию в поддержку убитого в США охранника-афроамериканца. Реакция бундеслиги удивляет. 01.06.2020 10:11 Футбол Сергеев Иван
Предлагаю игрокам КХЛ объявить забастовку с лозунгом «Два миллиона – не деньги, требуем – пять!» Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о потолке зарплат в КХЛ. 31.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские Наш хит-парад продолжается, и в нем зажигаются новые «звезды». На этот раз на сцену вышли хоккейные люди. 31.05.2020 17:03 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Рекорд Гиннесса: в Санкт-Петербурге восьмой раз возродят футбольное «Динамо» Мы вспомнили, сколько раз возникал и обнулялся динамовский клуб на берегах Невы. Не клуб, а птица Феникс! 01.06.2020 18:15 Футбол Сергеев Иван
Новости
21:57 Футбол «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
21:41 Футбол Месси не воспользовался правом бесплатно уйти из «Барселоны»
21:32 Футбол Ахметов прибыл в Мюнхен на операцию
21:19 Шахматы Дубов проиграл первый матч финала онлайн-турнира против Накамуры
21:08 Футбол «Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус
20:51 Бокс Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом
20:33 Фигурное катание Алина Загитова: Завтра я еду в Новогорск. Начинаются полноценные тренировки (видео)
20:23 Хоккей Бывший защитник «Оттавы» Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо»
20:08 Футбол Официально: Маслов назначен президентом «Торпедо»
19:55 Фигурное катание Александра Трусова: С Медведевой не созваниваемся
19:51 Футбол «Минск» в первом матче после карантина обыграл «Слуцк»
19:35 Фигурное катание Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом
19:29 Фигурное катание Трусова сдала тест на коронавирус
19:28 Хоккей НХЛ выступила против всех, кто поддерживает расизм
19:08 Футбол «Лех» продлил договор с ЦСКА об аренде Жамалетдинова до фактического завершения сезона
18:47 Баскетбол Ассоциация тренеров НБА создала комитет по борьбе с расовой несправедливостью
18:31 Футбол ЦСКА приступил к тренировкам на базе в Ватутинках
18:21 Футбол «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в трансфере Смолова
18:06 Футбол «Тамбов» проводит сбор на базе «Рубина» в Казани
17:51 Фигурное катание Евгения Медведева: Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире
Updated Su-34 will ensure Russia's security at distant approaches
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Почти 40 вахтовиков заразились коронавирусом на стройплощадке в Кемском районе
Здесь вопрос доверия народа к государству — Волынец об обязательных прививках
Мать, у которой со скандалом изъяли детей в Домбаровском районе, привлекли к суду
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика