«Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Официальный сайт «Спартака» сообщил о результатах повторного тестирования на COVID-19, которое два дня назад прошли футболисты, тренерский штаб, члены персонала, участвующие в подготовке команды к возобновлению сезона, а также работники базы в Тарасовке.

Все тесты дали отрицательный результат. Игроки, тренерский штаб и персонал здоровы.

Главный тренер Доменико Тедеско, его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также четверо легионеров, вернувшихся из-за границы, Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Джордан Ларссон продолжают находится в самоизоляции и находятся в отдельном корпусе. Все они должны присоединиться к остальной команде через несколько дней.

Зелимхан Бакаев, у которого во время первого тестирования была выявлена коронавирусная инфекция, по-прежнему находится дома на карантине.

Стоит отметить, что в Тарасовку вернулся врач «Спартака» Михаил Бутовский. Руководитель медицинского штаба красно-белых пропустил начало сбора команды, поскольку ранее помогал коронавирусным больным в одной из московских клиник и должен был пройти обязательный период самоизоляции.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. В 23-м туре красно-белые сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».