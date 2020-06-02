«Арсенал» пытается удержать Обамеянга и предложил ему новый контракт Ранее сообщалось, что габонский футболист интересен «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

Лондонский «Арсенал» надеется сохранить в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщил журналист Никола Скира, англичане предложили игроку продлить контракт на два года. При этом клуб готов сохранить нынешнюю зарплату футболиста. Напомним, по текущему соглашению форвард получает 12 млн евро в год.

30-летний Обамеянг перешел в «Арсенал» зимой 2018 года из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошелся «канонирам» в 63 млн евро.

В текущем сезоне нападающий отыграл 32 матча, забил 20 голов и отдал один голевой пас. Он является капитаном команды.