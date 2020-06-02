«Просим не останавливать матчи текущего сезона». В «Карпатах» введен карантин из-за коронавируса

«По результатам повторного тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19. Сегодня из лаборатории были получены чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков. Согласно протоколу, о ситуации в команде были оперативно уведомлены Украинская ассоциация футбола и премьер-лига. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки.
Обращаемся к футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубов Украины - максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала», - говорится в сообщении пресс-службы «Карпат».
Ранее сообщалось, что встреча 24-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем» была перенесена на неопределенный срок из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала львовской команды.
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