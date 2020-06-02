Министр спорта Московской области: «Химки» станут частной структурой и будут выступать в ФНЛ

- Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо - чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаем все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным, - цитирует Терюшкова «РИА Новости».
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что 1 июня должен был встретится с двумя инвесторами, которые хотели бы видеть «Химки» в РПЛ, а не в ФНЛ.
Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.
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