«Бомбанера» – самый страстный стадион мира по версии France Football Российских стадионов в списке не оказалось.

Журналисты France Football составили рейтинг самых страстных стадионов планеты. Первое место в этом списке заняла домашняя арена аргентинского клуба «Бока Хуниорс» – «Бомбонера». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boca Juniors (desde 🏡) (@bocajrsoficial) 7 Мар 2020 в 5:45 PST На второй позиции – «Энфилд», домашний стадион английского «Ливерпуля». Замкнула тройку лучших арена дортмундской «Боруссии» – «Сигнал Идуна Парк». Полный рейтинг выглядит так: 1. «Бомбонера» («Бока Хуниорс») 2. «Энфилд» («Ливерпуль») 3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд) 4. «Райко Митич» («Црвена Звезда») 5. «Селтик Парк» («Селтик») 6. «Монументаль» («Ривер Плейт») 7. «Водафон Парк» («Бешикташ») 8. «Георгиос Караискакис» («Олимпиакос») 9. «Сан-Мамес» («Атлетик Бильбао») 10. «Маракана» («Фламенго»/«Флуминенсе»).