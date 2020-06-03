Иванович – в списке самых грубых игроков в истории АПЛ Сербский футболист выступал в Англии за лондонский «Челси».

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович включен в рейтинг самых грубых игроков в истории АПЛ. Соответствующий список составили журналисты издания FourFourTwo.

36-летний игрок питерского клуба занял 47-е место. На его счету 293 нарушения.

Самым грубым игроком в истории премьер-лиги стал полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри. Он совершил 693 нарушения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от West Bromwich Albion (@wba) 9 Авг 2019 в 2:42 PDT

Вторым стал экс-форвард «Болтона» Кевин Дэвис, сфоливший 605 раз.

NOW: Former Bolton striker Kevin Davies joins @SportsBreakfast!



He'll talk to Alan and Ray about becoming an NHS volunteer! 👏



📻 Listen → https://t.co/nOCybh8ExD pic.twitter.com/gIhyM6PrHO — talkSPORT (@talkSPORT) March 27, 2020

Замкнул тройку бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни. На его счету 588 нарушений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 1 Фев 2019 в 11:45 PST

Добавим, что Иванович выступал за «синих» с 2008 по 2017 год. Он провел 377 матчей и выиграл девять трофеев, в том числе два титула АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.