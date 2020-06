Иванович – в списке самых грубых игроков в истории АПЛ

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович включен в рейтинг самых грубых игроков в истории АПЛ. Соответствующий список составили журналисты издания FourFourTwo.

36-летний игрок питерского клуба занял 47-е место. На его счету 293 нарушения.

Самым грубым игроком в истории премьер-лиги стал полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри. Он совершил 693 нарушения.

Вторым стал экс-форвард «Болтона» Кевин Дэвис, сфоливший 605 раз.

