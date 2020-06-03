Балотелли потребовал от «Брешии» компенсации за расторжение контракта Нападающий «Брешии» Марио Балотелли пропустил очередную тренировку клуба.

По информации журналиста Transfermarkt Николо Скиры, руководство клуба требует расторжения контракта с футболистом, который отказывается появляться на тренировках. В свою очередь нападающий потребовал компенсации за разрыв действующего соглашения.

Напомним, что по информации Sky Sport Italia, с тех пор как был снят запрет на проведение тренировок в Италии, 29-летний форвард пропустил уже несколько занятий с командой.

Позже нападающий категорически отверг все обвинения в пропуске командных тренировок, обвинив журналистов в нагнетании обстановки.