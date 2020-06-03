«Бешикташ» отказался продавать Ларина ЦСКА за один миллион евро «Бешикташ» отклонил предложение ЦСКА по трансферу форварда Кайла Ларина.

По информации Het Nieuwsblad, армейцы предложили за переход 25-летнего канадского нападающего 1 миллион евро, что не устроило турецкий клуб.

Отмечается, что в данной ситуации решение все равно остается за «Зюльте Варегем», за который Ларин выступает на правах аренды, но у которого есть право на полноценный выкуп трансфера нападающего за 2,5 миллиона евро.

Добавим, что Ларин провел за бельгийский клуб 33 встречи, записав на свой счет девять забитых мячей и 11 голевых передач.

Трансферная стоимость форварда оценивается в 3,2 миллиона евро.