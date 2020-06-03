Гурам Аджоев: Договорились о товарищеской игре с ЦСКА, она пройдет 13 июня ЦСКА и «Арсенала» проведут товарищескую встречу перед возобновлением сезона в РПЛ.

- Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня. ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе, цитирует ТАСС президента тульского клуба Гурама Аджоева.

Напомним, что свой первый матч после возобновления сезона ЦСКА проведет 20 июня против «Зенита», а «Арсенал» в тот же день сыграет против «Спартака».

На данный момент ЦСКА (36 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Арсенал» (28) располагается на седьмом месте.