ФИФА приступила к ознакомлению с пакетом допинговых дел россиян

- ФИФА может подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом. Пока мы не можем предоставить более полную информацию, - цитирует пресс-службу организации ТАСС.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных Московской антидопинговой лаборатории. Агентство разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов или нет.
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