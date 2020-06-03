ФИФА приступила к ознакомлению с пакетом допинговых дел россиян ФИФА подтвердила получение от WADA полного пакета допинговых дел российских спортсменов.

- ФИФА может подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом. Пока мы не можем предоставить более полную информацию, - цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных Московской антидопинговой лаборатории. Агентство разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов или нет.