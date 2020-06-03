Экс-глава селекционной службы ЦСКА: Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция - Советский спорт
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03 июня 2020 22:41Футбол

Экс-глава селекционной службы ЦСКА: Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция

Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков прокомментировал информацию об интересе армейцев к форварду «Бешикташа» Кайлу Ларину.

- 90 процентов всех имен, если не больше, которые в период моей работы в ЦСКА всплывали в прессе, были откровенной дичью. Из этих имен больше трети кандидатов всплывали с целью открытой спекуляции заинтересованных клубов. Это частая практика на рынке. Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция, - цитирует Дюкова Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА предложил один миллион евро за канадского нападающего турецкой команды, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за бельгийский «Зюльте Варегем».

Напомним, что Ларин провел за бельгийский клуб 33 встречи, записав на свой счет девять забитых мячей и 11 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 3,2 миллиона евро.

Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА По сообщениям СМИ, армейский футбольный клуб предпринимает попытки приобрести форварда сборной Канады Кайла Ларина. 03.06.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
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