Экс-глава селекционной службы ЦСКА: Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция

- 90 процентов всех имен, если не больше, которые в период моей работы в ЦСКА всплывали в прессе, были откровенной дичью. Из этих имен больше трети кандидатов всплывали с целью открытой спекуляции заинтересованных клубов. Это частая практика на рынке. Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция, - цитирует Дюкова Metaratings.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА предложил один миллион евро за канадского нападающего турецкой команды, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за бельгийский «Зюльте Варегем».
Напомним, что Ларин провел за бельгийский клуб 33 встречи, записав на свой счет девять забитых мячей и 11 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 3,2 миллиона евро.
Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА По сообщениям СМИ, армейский футбольный клуб предпринимает попытки приобрести форварда сборной Канады Кайла Ларина. 03.06.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай 33 хита футбольного лета-2020. Календарь топ-матчей чемпионатов России, Испании, Германии и Италии После того, как РПЛ сверстала расписание заключительных туров, мы добавили к ним главные игры топ-чемпионатов за исключением английского и французского. 02.06.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Должны ли канадские и российские хоккеисты комментировать события в США? Виталий Славин защищает белых игроков НХЛ от нападок. 02.06.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий «Неман» едет в Гетеборг, «Юность» - в Тршинец, а КХЛ сосет лапу Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о хоккейной Лиге чемпионов, которая проходит без российских клубов. 03.06.2020 22:05 Хоккей Славин Виталий