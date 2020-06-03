Экс-глава селекционной службы ЦСКА: Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков прокомментировал информацию об интересе армейцев к форварду «Бешикташа» Кайлу Ларину.

- 90 процентов всех имен, если не больше, которые в период моей работы в ЦСКА всплывали в прессе, были откровенной дичью. Из этих имен больше трети кандидатов всплывали с целью открытой спекуляции заинтересованных клубов. Это частая практика на рынке. Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция, - цитирует Дюкова Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА предложил один миллион евро за канадского нападающего турецкой команды, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за бельгийский «Зюльте Варегем».

Напомним, что Ларин провел за бельгийский клуб 33 встречи, записав на свой счет девять забитых мячей и 11 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 3,2 миллиона евро.