Маркизио выразил надежду, что Роналду останется в «Ювентусе» Ранее сообщалось, что игрок решил покинуть команду по окончании сезона.

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал слухи о желании Криштиану Роналду сменить клубную прописку.

Также итальянец, выступавший в России за «Зенит», рассказал об отношении нападающего к тренировкам.

«Честно говоря, я был поражен. Роналду очень много работает над физической формой и выступает на высоком уровне не первый год.

Не знаю, уйдет ли он из «Ювентуса». Он многим рискнул ради переезда в Турин. Надеюсь, Криштиану останется», – цитирует Маркизио AS.

35-летний португалец стал игроком «старой синьоры» летом 2018 года. Он был куплен у «Реала» за 117 млн евро.

В текущем сезоне форвард отыграл 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых передачи.