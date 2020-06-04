Касильяс считает, что Иньеста и Хави должны были получить «Золотой мяч» Оба игрока выиграли два чемпионата Европы, а также чемпионат мира.

Бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал четырех испанских футболистов, которым должны были вручить «Золотой мяч».

По его словам, это экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, а также его партнер по команде Хави Эрнандес. Третьим списке легендарного вратаря стал нынешний капитан «сливочных» Серхио Рамос, а четвертым – экс-форвард мадридского клуба Рауль Гонсалес.

Добавим, что за всю историю только два испанских футболиста получали «Золотой мяч» – бывший игрок «Реала» Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), а также экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес (1960).